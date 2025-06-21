Мусиала получил повреждение в матче с «Бокой». Хавбек «Баварии» вышел на поле на 57-й минуте и был заменен на 82-й

22-летний игрок вышел на поле на 57-й минуте, заменив форварда Сержа Гнабри. На 82-й минуте Мусиала был заменен на Томаса Мюллера из-за болезненных ощущений в икре правой ноги.
Напомним, что в матче первого тура с «Оклендом» (10:0) Мусиала сделал хет-трик.
Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.Читать дальше