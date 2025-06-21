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Мусиала получил повреждение в матче с «Бокой». Хавбек «Баварии» вышел на поле на 57-й минуте и был заменен на 82-й

Полузащитник мюнхенцев провел на поле только 25 минут в матче второго тура клубного чемпионата мира против «Бока Хуниорс» (2:1).

Источник: Спортс"

22-летний игрок вышел на поле на 57-й минуте, заменив форварда Сержа Гнабри. На 82-й минуте Мусиала был заменен на Томаса Мюллера из-за болезненных ощущений в икре правой ноги.

Напомним, что в матче первого тура с «Оклендом» (10:0) Мусиала сделал хет-трик.

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