Кейн набрал 1+1 с «Бокой» и стал лучшим игроком матча КЧМ. У форварда «Баварии» было 0+0 в игре с «Оклендом» (10:0)

31-летний англичанин открыл счет голам на турнире. В первом матче на КЧМ против «Окленда» из Новой Зеландии (10:0) у него не было результативных действий.
У Кейна 39 голов в 48 матчах за «Баварию» в сезоне. Форвард забил «Боке» на клубном чемпионате мира.
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