Кейн о победе «Баварии» над «Бокой»: «Все ребята отлично сыграли. Мы знали, что будет нелегко — жаркая погода и недружелюбная атмосфера на стадионе»

"Все ребята отлично сыграли. Мы знали, что будет нелегко — жаркая погода и недружелюбная атмосфера на стадионе. В первом тайме мы должны были забить несколько голов, а во втором тайме они попытались оказать давление, владели инициативой. На как только им удалось забить гол, мы ее перехватили.