Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Бавария
2
:
Бока Хуниорс
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лос-Анджелес
0
:
Эсперанс
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
19:00
Мамелоди Сандаунз
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.40
П2
1.42
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Бенфика
6
:
Окленд
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
:
Урава Ред Даймонд
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.40
П2
11.00

Коул Палмер о том, что носил медицинскую маску во время перелета «Челси» в США: «Это не шутка. Мне просто не нравятся все эти запахи в самолетах»

23-летний полузащитник «Челси» привлек к себе внимание, когда выходил из самолета команды после перелета в США для участия в клубном чемпионате мира.

Он спускался по трапу с медицинской маской на лице. Футболист пояснил, что надел ее не из-за какой-либо болезни и не шутки ради.

«Это не шутка. Мне просто не нравится, как пахнет в самолетах. Когда я летаю, то все эти запахи мне мне нравятся — от кондиционирования воздуха и так далее. Вот поэтому я и надеваю маску», — сказал Палмер.

Одноклубник Коула Энцо Фернандес ранее предположил, что это была какая-то шутка. Палмер объяснил, что не рассказал партнеру о своей фобии.

Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.
Читать дальше