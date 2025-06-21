Магомед Оздоев: «Уровни русских футболистов “Зенита” в наше время и сейчас — несопоставимы. О чем мы говорим, если Дзюба в 36 лет остается лучшим нападающим России?»

— Тогда руководителям клубов стоило задать себе вопрос: им нужен покладистый футболист, который будет забивать 2 гола за сезон, или им нужен Дзюба, который со своим мнением, но который при этом будет делать разницу? Для меня ответ очевиден, — сказал полузащитник греческого клуба ПАОК.