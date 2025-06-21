Магомед Оздоев: «Уровни русских футболистов “Зенита” в наше время и сейчас — несопоставимы. О чем мы говорим, если Дзюба в 36 лет остается лучшим нападающим России?»

— Уровни русских футболистов «Зенита» в наше время и сейчас — несопоставимы. О чем мы говорим, если Дзюба в 36 лет остается лучшим нападающим России?
— Не Кордоба?
— Для меня они одинаковы. Просто Кордоба моложе и играет в «Краснодаре». Был удивлен, почему Дзюба со своими качествами прошлым летом так долго не мог найти команду.
— Возможно, из-за непростого характера.
— Тогда руководителям клубов стоило задать себе вопрос: им нужен покладистый футболист, который будет забивать 2 гола за сезон, или им нужен Дзюба, который со своим мнением, но который при этом будет делать разницу? Для меня ответ очевиден, — сказал полузащитник греческого клуба ПАОК.