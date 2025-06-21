Тренер «Акрона» о Дзюбе: «Он очень помогает в развитии молодых футболистов. Артем для нас важен со всех точек зрения»

"Что Артем с нами — это здорово. Для меня это очень важно как для главного тренера. Он очень помогает в развитии молодых футболистов.
Сезон это показал — некоторые футболисты стали рядом с ним сильнее. Артем для нас важен со всех точек зрения", — сказал Заур Тедеев.
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