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Тренер «Акрона» о Дзюбе: «Он очень помогает в развитии молодых футболистов. Артем для нас важен со всех точек зрения»

Ранее 36-летний форвард продлил контракт с клубом из Тольятти. В прошлом сезоне он забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач за команду в 22 играх в Мир РПЛ.

"Что Артем с нами — это здорово. Для меня это очень важно как для главного тренера. Он очень помогает в развитии молодых футболистов.

Сезон это показал — некоторые футболисты стали рядом с ним сильнее. Артем для нас важен со всех точек зрения", — сказал Заур Тедеев.

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