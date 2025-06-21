«Месси даже не лучший аргентинец в истории, не говоря уже о мире». Морган о разминке Марадоны перед матчем «Наполи» с «Баварией»

Аргентинец с развязанными шнурками чеканил мяч и выполнял разные трюки с мячом в такт песне Live Is Life, игравшей на стадионе.
«Блестяще. Это подтверждает, что Месси даже не лучший игрок в истории Аргентины, не говоря уже обо всем мире», — написал в соцсетях Пирс Морган.
Отметим, что Пирс использовал эмодзи ?, который обычно используется в значении GOAT (Greatest Of All Time — величайший всех времен).
Легендарная разминка Марадоны. Кажется, Диего специально исполнил ее, чтобы демотивировать «Баварию».
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