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«Месси даже не лучший аргентинец в истории, не говоря уже о мире». Морган о разминке Марадоны перед матчем «Наполи» с «Баварией»

Журналист и болельщик «Арсенала» репостнул видео с разминкой Диего Марадоны, выступавшего тогда за «Наполи», перед полуфинальным матчем Кубка УЕФА-1989 с «Баварией».

Источник: Спортс"

Аргентинец с развязанными шнурками чеканил мяч и выполнял разные трюки с мячом в такт песне Live Is Life, игравшей на стадионе.

«Блестяще. Это подтверждает, что Месси даже не лучший игрок в истории Аргентины, не говоря уже обо всем мире», — написал в соцсетях Пирс Морган.

Отметим, что Пирс использовал эмодзи ?, который обычно используется в значении GOAT (Greatest Of All Time — величайший всех времен).

Легендарная разминка Марадоны. Кажется, Диего специально исполнил ее, чтобы демотивировать «Баварию».

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