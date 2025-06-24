Лионелю Месси исполнилось 38 лет

Месси является действующим чемпионом мира и победителем Кубка Америки. За свою карьеру он 10 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выигрывал Кубок и 8 раз завоевывал Суперкубок, четырежды добивался успеха в Лиге чемпионов, по три раза становился победителем Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира.
Во Франции Месси два раза выиграл чемпионат и стал обладателем Кубка.
Кроме того, аргентинец получал «Золотой мяч» рекордные 8 раз и в списке лучших бомбардиров на уровне сборных идет на второй строчке, уступая лишь Криштиану Роналду (112 против 138 голов).
Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.Читать дальше