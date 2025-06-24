Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Бенфика
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.45
П2
2.08
Футбол. Зарубежный
22:00
Окленд
:
Бока Хуниорс
Все коэффициенты
П1
77.00
X
36.00
П2
1.01
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
2
:
Палмейрас
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Порту
4
:
Аль-Ахли
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетико
1
:
Ботафого
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Сиэтл
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2

«Ямаль лучше Месси в его возрасте. Но сложно продержаться 20 лет на таком же уровне, как Лео». Ван Боммел о футболистах

"В начале карьеры Месси играл меньше, чем Ямаль. Поэтому Ямаль лучше в этом возрасте.

Источник: Спортс"

Но сложно продержаться [на таком же уровне] двадцать лет, как Лео.

Если Ламин хочет догнать его, то ему нужно еще 500 голов. И то не факт, что этого не хватит", — сказал бывший футболист сборной Нидерландов Марк ван Боммел в интервью Voetbalzone.