«Ямаль лучше Месси в его возрасте. Но сложно продержаться 20 лет на таком же уровне, как Лео». Ван Боммел о футболистах

Но сложно продержаться [на таком же уровне] двадцать лет, как Лео.
Если Ламин хочет догнать его, то ему нужно еще 500 голов. И то не факт, что этого не хватит", — сказал бывший футболист сборной Нидерландов Марк ван Боммел в интервью Voetbalzone.
"В начале карьеры Месси играл меньше, чем Ямаль. Поэтому Ямаль лучше в этом возрасте.
Но сложно продержаться [на таком же уровне] двадцать лет, как Лео.
Если Ламин хочет догнать его, то ему нужно еще 500 голов. И то не факт, что этого не хватит", — сказал бывший футболист сборной Нидерландов Марк ван Боммел в интервью Voetbalzone.