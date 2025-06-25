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Яшари из «Брюгге» отказал «МЮ» из-за нестабильности клуба. Хавбек интересен «Ман Сити», «ПСЖ», «Байеру», «Наполи», «Аталанте», но фаворит — &laqu

Daily Mail со ссылкой на Het Laatste Nieuws сообщает, что опорный полузащитник «Брюгге» отклонил предложения манкунианцев и «Фулхэма». Первых он считает слишком нестабильным клубом, вторых — не вполне соответствующим его амбициям.

Источник: Спортс"

Отмечается, что 22-летний швейцарец интересен «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Вест Хэму», «Аталанте», «Байеру» и «Наполи», однако фаворитом стал «Милан».

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