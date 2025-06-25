«Лион» назвал «непостижимым» решение о переводе в Лигу 2 и подаст апелляцию: «Мы тесно сотрудничали с DNCG, выполняя все ее требования. Финансовое положение значительно улучшилось»

В течение последних нескольких месяцев мы тесно сотрудничали с DNCG, выполняя все ее требования и инвестируя в собственный капитал больше, чем запрашивалось. Благодаря притоку капитала от наших акционеров и продаже акций «Кристал Пэлас» наше финансовое положение значительно улучшилось, и у нас более чем достаточно ресурсов на сезон-2025/26.