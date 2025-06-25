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«Лион» назвал «непостижимым» решение о переводе в Лигу 2 и подаст апелляцию: «Мы тесно сотрудничали с DNCG, выполняя все ее требования. Финансовое положение значительно улучшилось»

Ранее стало известно, что Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) приняла решение перевести клуб во второй дивизион Франции из-за финансовых проблем.

Источник: Спортс"

«Лион» принимает к сведению непостижимое решение, вынесенное DNCG сегодня вечером, и подтверждает, что немедленно подаст апелляцию.

В течение последних нескольких месяцев мы тесно сотрудничали с DNCG, выполняя все ее требования и инвестируя в собственный капитал больше, чем запрашивалось. Благодаря притоку капитала от наших акционеров и продаже акций «Кристал Пэлас» наше финансовое положение значительно улучшилось, и у нас более чем достаточно ресурсов на сезон-2025/26.

Учитывая продемонстрированные финансовые возможности и спортивные успехи, которые два года подряд обеспечивали нам место в еврокубках, мы искренне не понимаем, как административное решение могло привести к понижению в классе такого крупного французского клуба.

Мы подадим апелляцию, чтобы продемонстрировать нашу способность предоставить необходимые финансовые ресурсы для обеспечения дальнейших выступлений «Лиона» в Лиге 1", — говорится в заявлении клуба.