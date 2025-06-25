Ротен о Месси: «Лучший игрок в истории, возможно. Его левая нога стоит двух Зиданов. Но он издевался над “ПСЖ”, хотя парижане его спасли. Лео никого не уважал, особенно французов»

Но критиковать можно любого. Особенно если ты издевался над «ПСЖ», хотя именно «ПСЖ» тебя спас. Начнем хотя бы с зарплаты: «Барселона» выставила тебя, не имея возможности столько платить, да и ни один другой клуб Европы не позволил бы тебе столько зарабатывать и при этом играть на самом высоком уровне перед чемпионатом мира. Мы прекрасно понимали, что именно поэтому ты приехал в Париж.