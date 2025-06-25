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Трубин признан лучшим игроком матча с «Баварией». Вратарь «Бенфики» сделал 4 сэйва

Португальская команда одержала победу со счетом 1:0 в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира и вышла в плей-офф с первого места.

Источник: Спортс"

Украинский вратарь, совершивший 4 сэйва, был признан лучшим игроком этой встречи. За 90 минут Трубин коснулся мяча 43 раза и сделал 36 передач (19 точных).

Отметим, что Анатолий дважды спас свою команду после выходов Лероя Сане один на один и отразил удар Александара Павловича с близкого расстояния.

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