Трубин признан лучшим игроком матча с «Баварией». Вратарь «Бенфики» сделал 4 сэйва

Украинский вратарь, совершивший 4 сэйва, был признан лучшим игроком этой встречи. За 90 минут Трубин коснулся мяча 43 раза и сделал 36 передач (19 точных).
Отметим, что Анатолий дважды спас свою команду после выходов Лероя Сане один на один и отразил удар Александара Павловича с близкого расстояния.
Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.Читать дальше