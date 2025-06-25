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«Арсенал» оформит трансфер Кепы из «Челси» на этой неделе. Отступные вратаря — 5 млн фунтов

«Канониры» завершат сделку по приобретению вратаря «Челси» на этой неделе, сообщает BBC.

Источник: Спортс"

Сумма отступных, указанная в контракте 30-летнего испанца, составляет 5 миллионов фунтов.

Сезон-2024/25 Аррисабалага провел в «Борнмуте» на правах аренды. На его счету 31 матч и 39 пропущенных голов в АПЛ.

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