«Арсенал» оформит трансфер Кепы из «Челси» на этой неделе. Отступные вратаря — 5 млн фунтов

Сумма отступных, указанная в контракте 30-летнего испанца, составляет 5 миллионов фунтов.
Сезон-2024/25 Аррисабалага провел в «Борнмуте» на правах аренды. На его счету 31 матч и 39 пропущенных голов в АПЛ.
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