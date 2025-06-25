Компани про 0:1 с «Бенфикой»: «Бавария» создала много моментов и упустила много выходов один на один во 2-м тайме. Это футбол — надо использовать шансы"

Во втором тайме мы создали много моментов и упустили много выходов один на один. Это футбол — нужно использовать свои шансы.
В ⅛ финала нас ждал бы либо «Фламенго», либо «Челси». В любом случае сложный матч. Нам нужно хорошо подготовиться и сохранить импульс, полученный во втором тайме сегодняшней игры«, — сказал главный тренер “Баварии”.
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