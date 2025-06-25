«Милан» улучшит предложение по Яшари до 27+5 млн евро. «Брюгге» хочет 35 млн и бонусы

По информации журналиста Маттео Моретто, «россонери» готовят новое предложение и готовы увеличить бонусную часть до 5 млн евро. Бельгийцы хотят получить 35 миллионов евро в качестве фиксированной суммы, а также бонусы.
В прошедшем сезоне Ардон Яшари провел 52 матча во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.
Яшари из «Брюгге» отказал «МЮ» из-за нестабильности клуба. Хавбек интересен «Ман Сити», «ПСЖ», «Байеру», «Наполи», «Аталанте», но фаворит — «Милан» (Het Laatste Nieuws).
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ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.Читать дальше