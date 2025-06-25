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Ротен о Месси: «Его история про то, что его семья была несчастна, — знаете, где они жили? В доме на 500 м², защищенные от всех, с частной школой для детей. Думаете, его там беспокоили?»

"Его история про то, что его семья была несчастна, — знаете, где они жили? Вы знаете Париж и его окрестности, они жили в Нейи, в доме на 500 м², защищенные от всех, с частной школой для детей.

Источник: Спортс"

И ты думаешь, что его там беспокоили? Нет, не надо нам это внушать! «- заявил экс-полузащитник “ПСЖ”.

«В Париже ощутил, что такое ад». Месси сыграет против «ПСЖ» — у них очень токсичные отношения.