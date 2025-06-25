«Окленд Сити» сыграл вничью с «Бока Хуниорс» после 0:16 от «Баварии» и «Бенфики»

Первые два матча, против «Баварии» и «Бенфики», были проиграны с общим счетом 0:16.
«Окленд Сити» финишировал в группе С на последней строчке.
Интервью защитника «Окленда» — он рассказал нам все после 0:16 от «Баварии» и «Бенфики».
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