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«Окленд Сити» сыграл вничью с «Бока Хуниорс» после 0:16 от «Баварии» и «Бенфики»

Команда из Новой Зеландии разделила очки с «Бока Хуниорс» (1:1) в заключительном туре группового этапа.

Источник: Спортс"

Первые два матча, против «Баварии» и «Бенфики», были проиграны с общим счетом 0:16.

«Окленд Сити» финишировал в группе С на последней строчке.

Интервью защитника «Окленда» — он рассказал нам все после 0:16 от «Баварии» и «Бенфики».

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