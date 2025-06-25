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«Челси» вышел в плей-офф КЧМ и сыграет с «Бенфикой» в ⅛ финала

Лондонцы обыграли тунисский «Эсперанс» (3:0) в третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира в США.

Команда Энцо Марески заняла 2-е место в группе D с 6 очками в 3 матчах, пропустив вперед бразильский «Ботафого» (7 очков).

В ⅛ финала «Челси» встретится с победителем группы С — португальской «Бенфикой».

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