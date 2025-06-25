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«Атлетико» проявляет интерес к Карлосу Аугусто. «Интер» не хочет продавать игрока (Джанлуиджи Лонгари)

Миланский клуб не собирается продавать 26-летнего игрока, как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

Источник: Спортс"

Эта позиция «Интера» только укрепилась после смены тренера — в начале июня вместо Симоне Индзаги должность занял Кристиан Киву.

В минувшем сезоне бразилец провел за клуб 29 матчей в Серии А и забил 3 мяча при 2 голевых передачах.

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