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Мареска о 3:0 с «Эсперансом» и выходе «Челси» в ⅛ финала КЧМ: «Мы очень счастливы. Хотели выиграть, чтобы продолжить выстраивать менталитет победителей»

Лондонцы вышли в плей-офф турнира в США, где сыграют с «Бенфикой».

Источник: Спортс"

«Мы очень счастливы. После поражения [от “Фламенго”] мы хотели выиграть, чтобы продолжить выстраивать менталитет победителей. Игроки хорошо себя показали, теперь мы можем думать о следующем матче.

Мы все порадовались тому, что Делап забил гол. Здорово, что он с нами. Теперь у нас есть 2−3 дня, чтобы подготовиться к следующей игре", — сказал главный тренер английского клуба.

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