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Делап не боится играть под 9-м номером, который считается в «Челси» несчастливым: «Не верю в такие вещи. Это всего лишь номер. Для меня он не так много значит»

22-летний форвард забил первый гол за лондонцев в матче с «Эсперансом» (3:0) на клубном чемпионате мира в США.

Нападающий выступает под 9-м номером, который в текущем столетии стал считаться в команде несчастливым.

"Игроку нужно верить в себя. В конце концов, это всего лишь номер. Для меня он не так уж много значит.

Я не верю в такие вещи. Надеюсь, что смогу продолжить показывать результат", — сказал Делап.

«Никто не хочет иметь дело с этим номером». Проклятье девятки в «Челси» — с начала века не провалился только один игрок.

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