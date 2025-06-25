Делап не боится играть под 9-м номером, который считается в «Челси» несчастливым: «Не верю в такие вещи. Это всего лишь номер. Для меня он не так много значит»

Нападающий выступает под 9-м номером, который в текущем столетии стал считаться в команде несчастливым.
"Игроку нужно верить в себя. В конце концов, это всего лишь номер. Для меня он не так уж много значит.
Я не верю в такие вещи. Надеюсь, что смогу продолжить показывать результат", — сказал Делап.
«Никто не хочет иметь дело с этим номером». Проклятье девятки в «Челси» — с начала века не провалился только один игрок.
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