Мовсисян о Станковиче в «Спартаке»: «Хотел бы играть под его руководством. Эмоции тренера не мешают, наоборот. Он мотивирует команду и придает духа»

«В прошлом сезоне РПЛ была проблема нестабильности у каждого клуба, кроме чемпиона. Я в детстве был поклонником футболиста Станковича. Сейчас поклонник тренера, рад видеть его у руля “Спартака”.
Я очень хотел бы играть под его руководством. Для футболистов это великолепные впечатления, когда тренер такой эмоциональный. Мешают ли эмоции? Нет, наоборот. Он мотивирует команду и придает духа.
Мне, как футболисту, было бы комфортно, чтобы тренер был таким", — сказал бывший игрок московского клуба.
Мне не хочется, чтобы Станкович тренировал «Спартак». Его поведение отталкивает.