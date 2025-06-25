Иван Ломаев покидает «Крылья Советов»

Состав самарского футбольного клуба «Крылья Советов» покинул голкипер Иван Ломаев. Вратарь провел в стане зелено-бело-синих пять лет и сыграл 114 матчей.
«За пять лет, проведенных в Самаре, Иван своей игрой и отношением к делу завоевал любовь болельщиков и стал одним из лидеров команды. Он развивался вместе с клубом, вносил весомый вклад в его успехи и не раз выручал команду в самых ответственных моментах», — прокомментировали уход игрока в клубе, поблагодарив его за профессионализм и самоотдачу.
В прошедшем сезоне Ломаев провел 14 матчей, пропустил 23 мяча и две игры сыграл на «ноль». Конец сезона Иван пропустил из-за травмы плеча, полученной в игре 16 тура РПЛ с «Ахматом» после отраженного пенальти.
Напомним, ранее гендиректор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян сообщил, что покинет свой пост в июле вместе со своим замом Русланом Пименовым.