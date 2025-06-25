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В честь Месси назвали трибуну на стадионе «Ньюэллс». Арена носит имя Бьелсы, на ней есть трибуна имени Марадоны

Об этом было объявлено в день рождения нападающего «Интер Майами». 24 июня аргентинцу исполнилось 38 лет.

Источник: Спортс"

«На стадионе уже есть трибуна, названная в честь другого легендарного аргентинца — Диего Марадоны, который выступал за клуб в сезоне-1993/94. Сегодня “Колосо” пишет новую страницу своей истории.

Впервые два самых великих имени в истории футбола будут под одной крышей — под нашей", — говорится в публикации клуба из Росарио в соцсетях.

Новая трибуна увеличит вместимость стадиона «Колосо Марсело Бьелса» до 50 000 зрителей. Арена была переименована в 2009 году в честь тренера Марсело Бьелсы, игравшего за «Ньюэллс» и тренировавшего клуб.

Месси присоединился к «Ньюэллс» в возрасте шести лет и выступал за молодежные команды, прежде чем в 13 лет переехать в Барселону.

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