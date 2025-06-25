В честь Месси назвали трибуну на стадионе «Ньюэллс». Арена носит имя Бьелсы, на ней есть трибуна имени Марадоны

«На стадионе уже есть трибуна, названная в честь другого легендарного аргентинца — Диего Марадоны, который выступал за клуб в сезоне-1993/94. Сегодня “Колосо” пишет новую страницу своей истории.
Впервые два самых великих имени в истории футбола будут под одной крышей — под нашей", — говорится в публикации клуба из Росарио в соцсетях.
Новая трибуна увеличит вместимость стадиона «Колосо Марсело Бьелса» до 50 000 зрителей. Арена была переименована в 2009 году в честь тренера Марсело Бьелсы, игравшего за «Ньюэллс» и тренировавшего клуб.
Месси присоединился к «Ньюэллс» в возрасте шести лет и выступал за молодежные команды, прежде чем в 13 лет переехать в Барселону.