Жоан Лапорта: «Я был президентом лучшей “Барсы” в истории — с Гвардиолой, Это’О, Пуйолем, Месси, Хави, Иньестой. В этом сезоне мы тоже можем гордиться командой»

Я был президентом лучшей «Барсы» в истории. С Райкардом, с Гвардиолой, с Это’О, с Пуйолем, с Месси — он был великолепен, — с Хави, Буси (Серджи Бускетсом — Спортс«“) и Иньестой на “Стэмфорд Бридж”… Мне было так хорошо, что это заставляло меня трепетать. Когда Пике демонстрировал футболку. В моменты наибольших трудностей. Когда мы не выигрывали Лигу чемпионов 14 лет…