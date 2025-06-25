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Жоан Лапорта: «Я был президентом лучшей “Барсы” в истории — с Гвардиолой, Это’О, Пуйолем, Месси, Хави, Иньестой. В этом сезоне мы тоже можем гордиться командой»

«Как болельщик, я отлично провел время. Я наслаждался победой на “Бернабеу” со счетом 5:0. Я видел, как команда выигрывала трофеи, путешествовал, выражал свои чувства.

Источник: Спортс"

Я был президентом лучшей «Барсы» в истории. С Райкардом, с Гвардиолой, с Это’О, с Пуйолем, с Месси — он был великолепен, — с Хави, Буси (Серджи Бускетсом — Спортс«“) и Иньестой на “Стэмфорд Бридж”… Мне было так хорошо, что это заставляло меня трепетать. Когда Пике демонстрировал футболку. В моменты наибольших трудностей. Когда мы не выигрывали Лигу чемпионов 14 лет…

Я действительно наслаждался временем в «Барсе». Этот сезон меня тоже порадовал. Мы можем гордиться нашей командой. Мы выиграли три трофея, опередив нашего соперника, и это доставляет нам еще больше удовольствия«, — сказал президент “Барселоны”.