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Лапорта о соперничестве с «Реалом»: «У них есть чувство власти, а у “Барсы” — идентичности. Мы создаем таланты, они выходят на рынок, у них мало кто появляется. Мы

"Мы разные с точки зрения чувств. У них есть чувство власти, а у нас есть чувство идентичности. Каждый защищает свое. Мы подпитываемся соперничеством, институциональным уважением.

Источник: Спортс"

Мы основываемся на молодежном футболе. Мы создаем таланты. Они выходят на рынок, у них мало кто появляется.

Это заставляет нас гордиться тем, кто мы есть. Мы больше, чем клуб«, — заявил президент “Барселоны”.