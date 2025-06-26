Лапорта о соперничестве с «Реалом»: «У них есть чувство власти, а у “Барсы” — идентичности. Мы создаем таланты, они выходят на рынок, у них мало кто появляется. Мы

Мы основываемся на молодежном футболе. Мы создаем таланты. Они выходят на рынок, у них мало кто появляется.
Это заставляет нас гордиться тем, кто мы есть. Мы больше, чем клуб«, — заявил президент “Барселоны”.
"Мы разные с точки зрения чувств. У них есть чувство власти, а у нас есть чувство идентичности. Каждый защищает свое. Мы подпитываемся соперничеством, институциональным уважением.
Мы основываемся на молодежном футболе. Мы создаем таланты. Они выходят на рынок, у них мало кто появляется.
Это заставляет нас гордиться тем, кто мы есть. Мы больше, чем клуб«, — заявил президент “Барселоны”.