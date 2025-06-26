Де ла Фуэнте о Гарсии из «Барсы»: «В Испании лучшие вратари в мире, попасть в сборную очень сложно. У Жоана будет шанс, если он его заслужит»

— Если он продолжит в том же духе, двери в сборную для него открыты. Он был со мной в команде U21, я хорошо его знаю. У него будет шанс, если он его заслужит. У нас в Испании лучшие вратари в мире. Попасть в сборную очень сложно.
— Легче ли попасть в сборную, будучи вратарем «Барсы», а не «Эспаньола»?
— Если вы спросите меня об этом… В истории было мало тренеров сборных, которые вызывали игроков из такого количества разных команд, как я. Я не смотрю, откуда они, — сказал де ла Фуэнте.
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