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Невеш назвал Месси лучшим игроком в истории «Барсы», Роналду — в истории «Реала», Торреса — в «Челси»

Полузащитника «Аль-Хилаля» попросили назвать лучших футболистов в истории ряда европейских топ-клубов.

Источник: Спортс"

Лучшим в истории «Реала» Невеш назвал Криштиану Роналду, в «Манчестер Сити» — Кевина де Брюйне, в «Челси» — Фернандо Торреса. Лучшим футболистом «Баварии» португалец считает Филиппа Лама, дортмундской «Боруссии» — Роберта Левандовского, «Ювентуса» — Андреа Пирло.

Затем Невешу было предложено выбирать лучшего из двух игроков. В финале португалец не смог выбрать между Месси и Роналду, назвав лучшими в истории обоих футболистов.

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