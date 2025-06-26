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«МЮ» близок к приобретению Мбемо. Основные детали сделки согласованы, сумма трансфера может достигнуть 65 млн фунтов

По данным ESPN, основные детали сделки уже согласованы.

Источник: Спортс"

Сейчас переговоры сосредоточены на дополнительных условиях и структуре выплат.

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 миллионов фунтов с дополнительными выплатами, которые приблизят сумму сделки к отметке в 65 миллионов фунтов.

Источники в манкунианском клубе сообщили, что переговоры «идут позитивно». Клуб все больше убеждается в том, что соглашение будет достигнуто.

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