«МЮ» близок к приобретению Мбемо. Основные детали сделки согласованы, сумма трансфера может достигнуть 65 млн фунтов

Сейчас переговоры сосредоточены на дополнительных условиях и структуре выплат.
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 миллионов фунтов с дополнительными выплатами, которые приблизят сумму сделки к отметке в 65 миллионов фунтов.
Источники в манкунианском клубе сообщили, что переговоры «идут позитивно». Клуб все больше убеждается в том, что соглашение будет достигнуто.
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