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Гальярдо не понравилось, что в ходе матча «Ривера» и «Интера» на стадионе показали счет игры «Монтеррея» и «Уравы»: «Как можно играть важный матч, но видеть кадры из&

«Ривер Плейт» проиграл «Интеру» (0:2) в матче клубного чемпионата мира. Игра прошла в Сиэтле.

Источник: Спортс"

В параллельном матче встречались «Монтеррей» и «Урава» (4:0). По ходу матча «Ривера» и «Интера» на стадионе был показан счет игры их соперников по группе.

"Это необычно. Это непонимание эмоций и сути игры.

Как можно играть такой важный матч, но при этом видеть кадры из другой игры? Это не суть футбола. На это следует обратить внимание.

Не следует показывать кадры с другого матча. Это оказывает влияние.

ФИФА должна быть более чувствительна к такого рода вопросам. Я не думаю, что это правильно«, — сказал главный тренер “Ривер Плейт” Марсело Гальярдо.

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