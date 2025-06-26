Гальярдо не понравилось, что в ходе матча «Ривера» и «Интера» на стадионе показали счет игры «Монтеррея» и «Уравы»: «Как можно играть важный матч, но видеть кадры из&

В параллельном матче встречались «Монтеррей» и «Урава» (4:0). По ходу матча «Ривера» и «Интера» на стадионе был показан счет игры их соперников по группе.
"Это необычно. Это непонимание эмоций и сути игры.
Как можно играть такой важный матч, но при этом видеть кадры из другой игры? Это не суть футбола. На это следует обратить внимание.
Не следует показывать кадры с другого матча. Это оказывает влияние.
ФИФА должна быть более чувствительна к такого рода вопросам. Я не думаю, что это правильно«, — сказал главный тренер “Ривер Плейт” Марсело Гальярдо.
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