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Асхабадзе о Дзюбе и воздушном поцелуе: «Можно запутаться, если посчитать, сколько Артем передал приветов за последние год-два. Меня это не коробит»

После матча 24‑го тура Мир РПЛ Дзюба заявил, что гендиректор «Факела» «зарубил» его потенциальный трансфер, форвард отправил на камеру воздушный поцелуй.

Источник: Спортс"

— Мы рассматриваем подписание любых возможных и доступных игроков для «Факела». Никто не является исключением.

— Артем передал вам привет.

— Можно запутаться, если посчитать, сколько Артем передал приветов за последние год-два. Меня это никаким образом не коробит.

Вышла информация, и вы, журналисты, без фактов говорите Дзюбе о том, что от него где-то отказались. Это неправда, потому что мы и не рассматривали возможность его подписания.

Пятибратов не обращался лично с просьбой рассмотреть кандидатуру Артема Дзюбы, — сказал Асхабадзе.