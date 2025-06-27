Газзаев о легионерах: «В 2005 году был расцвет российского футбола. Когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, никакого лимита не было. Всегда должна быть здоровая конкуренция»

— Что вы думаете насчет легионеров?
— Вспомните 2005 год, когда был самый расцвет российского футбола. Когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, тогда никакого лимита не было.
Поэтому, естественно, в любом спорте, а в футболе особенно, всегда должна существовать здоровая конкуренция. Каждая команда ставит перед началом сезона задачи и цели, которые старается выполнить, — сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.
Сейчас в Мир РПЛ клубы не могут включать в заявку более 13 иностранных игроков, а также одновременно на поле не может находиться более 8 легионеров.