Мостовой назвал игрока, кто должен был получить «Золотой мяч» в 2024 году

«Ну как можно было отдать “Золотой мяч” Родри? Винисиус творил, забивал, отдавал, а приз получает Родри. А потом удивляются, почему “Реал” не приехал на церемонию вручения. Конечно, они не приедут после такого! Как можно было это сделать? “Золотой мяч” — это приз индивидуальный, когда вручили Родри, объясняли это тем, что он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Европы. Так это команда выиграла, а не один Родри! Где индивидуальность?» — заявил Мостовой.