Защитник «Ювентуса» Савона выбыл минимум на месяц. Игрок травмировал голеностоп в матче с «Ман Сити» на КЧМ

На следующий день Савона прошел обследование, которое выявило серьезное повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопа.
Футболист уже начал программу реабилитации и будет повторно обследован через месяц, говорится в сообщении «Ювентуса».
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