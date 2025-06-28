«Лацио» сообщил, что Сарри остается: «Тренер и президент обсудили ситуацию с нормативом ликвидности, и Команданте подтвердил готовность продолжать выполнять обязательства перед клубом»

В ходе разговора президент впервые подробно объяснил техническую сложность норматива и его последствия. Главный тренер Сарри, официально ознакомившись с ситуацией и всеми ее аспектами, подтвердил свою полную готовность с решимостью продолжать выполнять обязательства перед клубом и его болельщиками.