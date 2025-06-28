«Лион» рассчитывает сыграть в ЛЕ при отмене перевода в Лигу 2: «Мы подписали соглашение с УЕФА»

Однако позднее стало известно, что «ПСЖ» решил помочь «Лиону», полностью выплатив сумму за трансфер Брэдли Барколя уже сейчас. Французский вингер перешел в парижский клуб летом 2023 года за 45+5 млн евро.
Утверждается, что «ПСЖ» оказал поддержку «Лиону» через факторинг, предоставив средства авансом. Это позволило «Лиону» улучшить свои финансовые показатели перед DNCG. Клуб планирует подать апелляцию на решение о понижении в классе.
«После проверки финансовой устойчивости “Лион” подписал соглашение с органом УЕФА по финансовому контролю клубов.
Таким образом, клуб может принять участие в розыгрыше Лиги Европы в следующем сезоне при условии положительного исхода при обжаловании решения DNCG.
«Лион» благодарит представителей УЕФА, которые сопровождали его в этом процессе", — говорится в заявлении на сайте клуба.
В сезоне-2024/25 «Лион» занял 6-е место в Лиге 1 и получил право сыграть в Лиге Европы.