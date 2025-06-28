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«Лион» рассчитывает сыграть в ЛЕ при отмене перевода в Лигу 2: «Мы подписали соглашение с УЕФА»

Ранее сообщалось, что Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) приняла решение перевести клуб во второй дивизион Франции из-за финансовых проблем. В «Лионе» заявили о долге в размере 505,1 млн евро.

Источник: Спортс"

Однако позднее стало известно, что «ПСЖ» решил помочь «Лиону», полностью выплатив сумму за трансфер Брэдли Барколя уже сейчас. Французский вингер перешел в парижский клуб летом 2023 года за 45+5 млн евро.

Утверждается, что «ПСЖ» оказал поддержку «Лиону» через факторинг, предоставив средства авансом. Это позволило «Лиону» улучшить свои финансовые показатели перед DNCG. Клуб планирует подать апелляцию на решение о понижении в классе.

«После проверки финансовой устойчивости “Лион” подписал соглашение с органом УЕФА по финансовому контролю клубов.

Таким образом, клуб может принять участие в розыгрыше Лиги Европы в следующем сезоне при условии положительного исхода при обжаловании решения DNCG.

«Лион» благодарит представителей УЕФА, которые сопровождали его в этом процессе", — говорится в заявлении на сайте клуба.

В сезоне-2024/25 «Лион» занял 6-е место в Лиге 1 и получил право сыграть в Лиге Европы.