Фернандес не перейдет в «Торпедо» — он уже улетел в Бразилию. На решение повлияли травма Марио и неопределенное будущее клуба («РБ Спорт»)

На решение не оформлять сотрудничество повлияли травма задней поверхности бедра, полученная Фернандесом, и неопределенность с тем, в какой лиге будет играть «Торпедо».
Бывший футболист сборной России уже улетел в Бразилию.
По информации «РБ Спорт», бывший защитник «Зенита» и ЦСКА не будет подписывать контракт с московским клубом, несмотря на неделю тренировок в его расположении.
На решение не оформлять сотрудничество повлияли травма задней поверхности бедра, полученная Фернандесом, и неопределенность с тем, в какой лиге будет играть «Торпедо».
Бывший футболист сборной России уже улетел в Бразилию.