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Фернандес не перейдет в «Торпедо» — он уже улетел в Бразилию. На решение повлияли травма Марио и неопределенное будущее клуба («РБ Спорт»)

По информации «РБ Спорт», бывший защитник «Зенита» и ЦСКА не будет подписывать контракт с московским клубом, несмотря на неделю тренировок в его расположении.

Источник: Спортс"

На решение не оформлять сотрудничество повлияли травма задней поверхности бедра, полученная Фернандесом, и неопределенность с тем, в какой лиге будет играть «Торпедо».

Бывший футболист сборной России уже улетел в Бразилию.