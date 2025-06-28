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Жиру и «Лос-Анджелес» расторгнут контракт после игры с «Ванкувером» 30 июня

Клуб МЛС сообщил, что действие договора будет прекращено по соглашению сторон. Последний матч в составе американской команды форвард проведет 30 июня против «Ванкувера».

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что 38-летний француз перейдет в «Лилль» в качестве свободного агента.

В МЛС Жиру за год провел 24 матча и забил 3 гола. Команда за это время впервые выиграла Кубок США.