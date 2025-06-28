Переход Сергеева в «Динамо» может затянуться до 1 июля. Причины задержки — юридические нюансы контракта с «Крыльями» и право первоочередного выкупа «Зенитом» («СЭ»)

«Динамо» достигло договоренности с футболистом и самарским клубом. Причина задержки — юридические тонкости в контракте Сергеева и «Крыльев», а также пункт, связанный с правом «Зенита» повторить или улучшить предложение московского клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».