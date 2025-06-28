Ди Мария и Олисе — лучшие по очкам после группового этапа КЧМ. Полузащитники «Бенфики» и «Баварии» набрали по 26 очков

26 очков набрал и полузащитник «Баварии» Майкл Олисе, у него 3+2 в 3 матчах. Сейчас он есть в командах у 37,22% фэнтези-менеджеров, в 1-м туре его популярность была ниже на 9%. В ⅛ финала «Бавария» встретится с «Фламенго».