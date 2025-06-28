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Ди Мария и Олисе — лучшие по очкам после группового этапа КЧМ. Полузащитники «Бенфики» и «Баварии» набрали по 26 очков

Полузащитник «Бенфики» забил 3 гола и набрал 26 очков в фэнтези-турнире клубного чемпионата мира на Спортсе«». Перед 1-м туром его популярность составляла всего 0,05%, сейчас Ди Мария есть в командах у 13,9% игроков.

Полузащитник «Бенфики» забил 3 гола и набрал 26 очков в фэнтези-турнире клубного чемпионата мира на Спортсе«». Перед 1-м туром его популярность составляла всего 0,05%, сейчас Ди Мария есть в командах у 13,9% игроков. В ⅛ финала «Бенфика» сыграет с «Челси».

26 очков набрал и полузащитник «Баварии» Майкл Олисе, у него 3+2 в 3 матчах. Сейчас он есть в командах у 37,22% фэнтези-менеджеров, в 1-м туре его популярность была ниже на 9%. В ⅛ финала «Бавария» встретится с «Фламенго».

Замыкает топ-3 по очкам после группового этапа Кенан Йылдыз. Полузащитник «Ювентуса» сделал 3+1 и набрал 24 очка. За время турнира его популярность выросла с 6,08% до 9,19%. В ⅛ финала «Ювентус» сыграет с «Реалом».

В фэнтези-турнире перед матчами плей-офф можно сделать неограниченное количество замен. Дедлайн — 19:00 мск в субботу, 28 июня.

? Моя команда на КЧМ.

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