Экс-игрок «Сьона» Брежи о матче с «Зенитом»: «Ехать в Россию — не оптимально. Отделить спорт от политики сейчас сложно»

Позднее «Сьон» заявил, что перед согласием на товарищеский матч проконсультировался с ФИФА, УЕФА и Швейцарским футбольным союзом, получив от них одобрение. Однако затем в Швейцарском футбольном союзе сообщили, что не рекомендовали клубу приезжать на матч в Россию.
"Это, конечно, не оптимально — ехать в Россию сейчас.
Путин в целом делает что хочет. Сейчас сложно отделить спорт от политики«, — сказал в интервью Blick экс-нападающий “Сьона” и сборной Швейцарии Брежи.
Экс-игрок «Сьона» Ин-Албон о матче с «Зенитом»: «Это неправильно по этическим соображениям в текущей политической ситуации. Но президенту клуба наплевать, раз казна наполняется».