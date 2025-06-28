Рафинья о клубном ЧМ: «Никто не спросил игроков, согласны ли они со сроками турнира. Каждый заслуживает месяц отпуска, а многие его не получат»

«Думаю, что мы должны быть в отпуске, верно? Говорю как футболист европейского клуба. Нам сложно отказаться от отпуска. Мы имеем на него право. Каждый заслуживает как минимум три недели или месяц отпуска. Многие из тех, кто находится на клубном чемпионате мира, его не получат. Никто не спросил игроков, согласны ли они со сроками турнира», — сказал вингер.