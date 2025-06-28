Маттеус про Вольтемаде и «Баварию»: «60 млн евро — слишком мало, не удивился бы сумме в 80−100 млн. Вел бы переговоры о переходе через сезон, в “Штутгарте” он

"Я думаю, что 60 миллионов — это слишком мало. Не удивился бы, если бы была названа сумма в размере 80−100 миллионов евро.
Но я бы не вел переговоры о переходе сейчас, а скорее через сезон.
В «Штутгарте» он бы получил много игровой практики и спокойно развивался еще сезон«, — сказал бывший футболист “Баварии” Лотар Маттеус в интервью Bild.
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