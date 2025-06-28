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Маттеус про Вольтемаде и «Баварию»: «60 млн евро — слишком мало, не удивился бы сумме в 80−100 млн. Вел бы переговоры о переходе через сезон, в “Штутгарте” он

Ранее стало известно, что 23-летний нападающий выразил желание перейти в мюнхенский клуб. За трансфер футболиста запрашивают 60 миллионов евро.

Источник: Спортс"

"Я думаю, что 60 миллионов — это слишком мало. Не удивился бы, если бы была названа сумма в размере 80−100 миллионов евро.

Но я бы не вел переговоры о переходе сейчас, а скорее через сезон.

В «Штутгарте» он бы получил много игровой практики и спокойно развивался еще сезон«, — сказал бывший футболист “Баварии” Лотар Маттеус в интервью Bild.

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