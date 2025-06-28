Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
Палмейрас
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.01
П2
3.50
Футбол. Зарубежный
23:00
Бенфика
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.50
П2
2.10
Футбол. Зарубежный
завершен
Видад
1
:
Аль-Айн
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Ювентус
2
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Аль-Хиляль
2
:
Пачука
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Зальцбург
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Жоау Феликс заинтересовал «Неом». Клуб повысился в классе из первого дивизиона Саудовской Аравии

25-летний португалец, который принадлежит «Челси», провел вторую часть прошлого сезона в «Милане».

Источник: Спортс"

Сообщается, что интерес к полузащитнику проявляет клуб «Неом», который вышел в чемпионат Саудовской Аравии из первого дивизиона, в котором опередил ближайшего преследователя на 14 очков.

Кроме того, Жоау Феликс может стать целью «Аль-Насра», если клубу не удастся подписать Луиса Диаса.

Подробную статистику Феликса можно изучить здесь.

Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.
Читать дальше