Перишич продлил контракт с ПСВ на два года. Хавбеком интересовалась «Барселона»

Ранее сообщалось, что интерес к хорватскому футболисту проявляла «Барселона».
В прошлом сезоне Иван Перишич забил 9 голов и сделал 8 результативных передач в 27 матчах чемпионата Нидерландов.
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ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.Читать дальше