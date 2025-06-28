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Митрофанов о критике тренеров-иностранцев: «Половина того, что преподносит Мостовой, — это игра на публику. Он адекватный специалист, легенда, ему сразу хочется тренировать клуб РПЛ»

"По поводу того, что наши тренеры остаются без работы и жалуются на иностранных специалистов… Мне кажется, что половина из того, как себя преподносит Александр Мостовой, — это немного игра на публику.

Источник: Спортс"

Я знаю его лично. Он абсолютный профессионал и максимально адекватный специалист и человек.

Понятно, что он легенда нашего футбола и достиг многого в игре за клуб и сборную. Ему поэтому и хочется сразу тренировать клуб РПЛ. Но для этого нужен тренерский опыт и необходимая лицензия.

Выбор каждого клуба, кого назначать тренером. Лицензия важна, хотя, конечно, не является объективной оценкой.

Но это как диплом о высшем образовании. Его надо получить. Это дает человеку право работать, — сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Мостовой ранее прошел аттестацию по итогам обучения в Академии РФС и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая не позволяет работать главным тренером в РПЛ.

Мостовые разных стран: Кассано, Ротен, Ван дер Варт и другие трэш-эксперты. Путеводитель.