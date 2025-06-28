Де ла Фуэнте о «Золотом мяче»: «Хотел бы победы испанского футболиста, Педри и Ямаль очень хороши. Мы должны поддерживать Ламина — он огромный талант»

"Я хотел бы, чтобы выиграл испанский футболист. Они оба очень хороши. Испытываю к ним особую привязанность, поскольку оба дебютировали при мне: Ламин в основной сборной, Педри — в команде U-21.
Ламину все еще 17 лет, он продолжает находиться в процессе развития. Мы должны понимать, что у него будут взлеты и падения, и в эти не самые лучшие моменты мы не должны быть жестоки к нему.
Мы должны поощрять его и поддерживать, потому что он огромный талант. Нам повезло, что он с нами", — сказал Луис де ла Фуэнте.
Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».Читать дальше