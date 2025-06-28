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«Дзюба — центр всего футбола в России. Надеемся, новый сезон сложится еще лучше, чем прошедший». Тедеев про Артема

36-летний нападающий ранее продлил соглашение с «Акроном».

Источник: Спортс"

— На сегодняшний день Артем Дзюба является не то что центром «Акрона», он центр всего футбола России. Это нужно понимать.

Нам важно, что Артем с нами и будет с нами дальше. Мы надеемся, что новый сезон для него сложится еще лучше, чем прошедший.

— Опасения от возраста?

— Все от Господа, от нас многое не зависит. Но Артем делает все в тренировочном процессе, чтобы быть в хорошей форме.

В этом во многом и залог успеха, — сказал главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.

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