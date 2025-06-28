Гвардиола об игре Родри с «Ювентусом»: «Он точно знает, что делать с мячом. Какая команда хочет потерять лучшего игрока в мире?»

Хавбек ранее пропустил весь сезон из-за травмы.
"Нам его очень не хватало, верно? У меня было ощущение, что в прошлом сезоне у нас была невероятная команда, но у нас было много проблем.
Травмы, травмы и травмы. Какая команда хочет потерять лучшего игрока в мире?
Он точно знает, что ему делать с мячом. Он хладнокровен. Я не ожидал, что он сможет сыграть так много минут«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола.
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